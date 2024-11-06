Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Onaylandı

2025 yılı bütçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Komisyonu'nda kabul edildi.

06.11.2024 23:51
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ 2025 YILI BÜTÇESİ, KOMİSYONDAN GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bütçe sunumunun ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından toplanan komisyonda, muhalefet milletvekilleri bütçe üzerine görüş, öneri ve Bakan Yumaklı'ya sorular yöneltti. Bakan Yumaklı, yaklaşık 45 dakika boyunca milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanlık bütçesini oylamaya sundu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika

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