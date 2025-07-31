Tarımsal Sulama İçin Elektrik Tarife Değişikliği Gerekiyor

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte tarifenin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yüksek elektrik fiyatlarının vatandaşların belini büktüğünü belirterek, Silopi, Cizre ve İdil'de 8-10-15 bin liraya çıkan fatura bedelleri olduğunu ve insanların bu fiyatları ödemesinin imkansız olduğunu savundu.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tamamının özelleştirildiğini söyleyen Demir, bu özelleştirmenin sebebinin bilinmediğini ileri sürdü.

Demir, özelleştirmelerin durdurulması ve dağıtım şirketlerinin yine kamuya devredilmesi gerektiğini savunarak, "Topluma sadece zarar veren, ızdırap çektiren dağıtım şirketlerinin elleri çektirilmelidir." dedi.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tarifeleri ile normal haneler için kullanılan elektrik tarifelerinin farklı olması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bir hanede günlük 20-30-40 kilovatlık bir tüketim söz konusu iken, sulu tarım yapan üreticilerimizin takdir edersiniz ki ziraatını yapabilmesi için binlerce kilovat saat tüketmesi gerekiyor. Sulu tarım yapan, elektrikle tarım yapan üreticilerimizin ürünlerinin tamamını satsalar dahi bu elde ettikleri gelir, elektrik faturalarını ödemeye yetmez. Külliyen zarar ediyorlar. Sulu tarımda kullanılan elektrik tarifesinin muhakkak değiştirilmesi lazım."

Demir, elektrik sistemi, şebeke, kablo, trafo, üretim ve dağıtım sistemlerinin tamamının yenilenmesi ve arızalarının giderilmesi gerektiğini savundu.