TARSİM, 2023\'te üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız" ifadelerini kullandı.