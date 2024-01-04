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TARSİM, 2023'te üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladı - Son Dakika
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TARSİM, 2023'te üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu. Ayrıca, afetlerden zarar gören üreticilere 8 milyar lira hasar tazminatı ödendiği belirtildi.

TARSİM, 2023\'te üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladı
04.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında TARSİM kapsamında 9 milyar 200 milyon TL devlet desteği sağladık. Afetlerden zarar gören üreticilerimize 8 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Tarım Sigortaları Havuzu, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TARSİM, 2023'te üreticilere 9,2 milyar lira devlet prim desteği sağladı - Son Dakika
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