Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç Mahalle Ziyaretlerine Başladı

Politika

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 'Toprakta Emek, Köyde Gelecek Var' mottosuyla mahalle ziyaretlerine başladı.

Mersin Tarsus'ta Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyenin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek, halkın taleplerini dinlemek ve sorunlara yerinde çözüm üretmek amacıyla mahalle sakinleriyle buluştu. Karadirlik, Sıraköy, Çevreli, Göçük, Kızılçukur ve Alibeyli Mahallelerini ziyaret eden Başkan Boltaç, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, mahallelerin ihtiyaçlarını ve eksiklerini yerinde tespit etti.Ziyaretler sırasında alınan taleplerin ilgili birimlere iletilerek hızla çözüm üretilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Başkan Boltaç, belediye olarak mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek için halkla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini ifade etti.

Bir aile olunduğunun vurgusunu yapan Boltaç, "Attığımız her adım Tarsus'umuz için. Her haneye dokunup halkımız için hizmet etmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledim" dedi.

Başkan Boltaç'ın mahalleleri ziyaret ederek halkın yanında olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da teşekkür ederek taleplerini dile getirdi. - MERSİN