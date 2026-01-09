Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy\'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek, Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmaları anlattı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Taşköprü'nün tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda, Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmalarına verilen desteğin artırılması, ilçenin simge yapılarından Derbederler Hamamı'nın restore edilerek kütüphane olarak hizmete açılması ve tarihi dokuyu koruyacak sokak sağlıklaştırma projelerinin hayata geçirilmesi talepleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletildi.

Başkan Arslan, Taşköprü'nün tarihi dokusu, Pompeipolis Antik Kenti, kültürel değerler ve turizm potansiyelinin daha görünür hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmaların altı çizerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklerinin yerel projeler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Uluay, "TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan ile birlikte ziyaret ederek ilimizde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımıza Kastamonu'ya göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, nazik kabulleri ve ilçeye gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. - KASTAMONU