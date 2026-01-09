Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy\'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı
09.01.2026 19:20  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar ve tarihi kültürel projeler hakkında bilgi verdi. Bakanlık desteğinin önemine değinen Arslan, ilçenin kültürel değerlerinin korunması için çeşitli projeler talep etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek, Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmaları anlattı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Taşköprü'nün tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda, Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmalarına verilen desteğin artırılması, ilçenin simge yapılarından Derbederler Hamamı'nın restore edilerek kütüphane olarak hizmete açılması ve tarihi dokuyu koruyacak sokak sağlıklaştırma projelerinin hayata geçirilmesi talepleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletildi.

Başkan Arslan, Taşköprü'nün tarihi dokusu, Pompeipolis Antik Kenti, kültürel değerler ve turizm potansiyelinin daha görünür hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmaların altı çizerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklerinin yerel projeler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Uluay, "TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan ile birlikte ziyaret ederek ilimizde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımıza Kastamonu'ya göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, nazik kabulleri ve ilçeye gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Hüseyin Arslan, Yerel Haberler, Taşköprü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:01:34. #7.11#
SON DAKİKA: Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, Bakan Ersoy'a Pompeipolis Antik Kentini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.