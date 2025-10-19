Tatar: Seçim Sonuçlarına Saygı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tatar: Seçim Sonuçlarına Saygı

Tatar: Seçim Sonuçlarına Saygı
19.10.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiğini kabul ederek, seçmenin takdirine saygı duymalıyız dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Seçmenin takdirine saygı duymak lazım, seçmen böyle takdir buyurdu" dedi.

KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 35,81'ini alarak seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu. Tatar, seçimi kazanan Tufan Erhürman'ı kutlayarak, "Seçmenin takdirine saygı duymak lazım. Seçmen böyle takdir buyurdu" ifadelerini kullandı.

Üç partinin desteğiyle bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katıldığını hatırlatan Tatar, "Neticelerde bir sıkıntı var. Evet, üç parti çalıştı ama üç partinin oy oranı bu kadar mıdır? Tabii ki değildir, daha yüksektir. Demek ki partiler arasında da, parti içinde de birtakım sıkıntılar var. Bunlar da neticelere yansıdı" dedi.

"Belki siyasette birtakım revizyonlar olur"

Cumhurbaşkanlığındaki 5 yıllık görev süresinde durmadan çalıştığını, yeni bir siyaset ortaya koyduğunu, ülkenin önünü açmak için çeşitli projelere öncülük ettiğini, eserler ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ile kurulan ilişkilerin de ortada olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın kendine göre sorunları olduğunu belirten Tatar, "Rum tarafının saldırıları, mal, mülk meseleleri, bir sürü tedirginlikler. Söyleyecek çok şey var. Bütün bunlar seçmenin böyle yönlenmesine neden oldu diye düşünüyorum. İnşallah, bu seçim neticeleri değerlendirilir, ona göre belki siyasette birtakım revizyonlar olur, Kıbrıs Türk halkının refahı, özgürlüğü, mutluluğu için yeni dönemde yeni birtakım siyasi farklılıklar ortaya çıkar. Önemli olan halkın mutluluğu ve refahıdır. Kimse bu makamlarda sırf oturmak için olmaz" dedi.

Haspolat ve Akıncılar'a sınır kapısı açılmasını önerdiğini fakat propagandanın "bir kapı bile açamadı" şeklinde yapıldığını ifade eden Tatar, Rum tarafının Metehan'da kuyruklar oluşturduğunu, vatandaşın bundan da kendisini sorumlu tutmaya çalıştığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) "Tatar gidecek, Erhürman gelecek. Müzakere masası kurulacak, Hristodulidis'e umut olacak" şeklinde kampanyalar yürütüldüğünü, bazı desteklerin de geldiğini söyleyen Tatar, "Umut pompalama. Halk umut bekler" dedi.

"Türkiye ile en üst düzeyde ilişkilerimizi geliştirdik"

Pandemi, deprem, savaşlar ve her türlü felakete rağmen yapıyı ayakta tutmaya çalıştığını belirten Tatar, diplomasi ve gayretleri olduğunu ancak bunların yetmediğini, herkesin daha fazlasını beklediğini ifade etti. Hayat pahalılığı, ülkedeki nüfus hareketleri gibi konularda birtakım rahatsızlıklar olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, "Bunların cumhurbaşkanlığı makamına fatura edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Herkese teşekkür ediyorum, destekleyene de desteklemeyene de. Ben üst düzeyde gayretlerimi sürdürdüm. Ülkemi tanıttım, ülkemi tanıtmak için adeta yırtındım. Kendi bayrağımızla çok uluslararası toplantıda ilk kez oturdum, konuşmalarımla dünyaya sesimizi duyurdum. Türkiye ile en üst düzeyde ilişkilerimizi geliştirdik. Türkiye'de her türlü ziyaretleri yaptık, her türlü sevgi ve muhabbetin arttığı bir dönem oldu" diye konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Siyaset, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatar: Seçim Sonuçlarına Saygı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İşte yeni Sayıştay üyeleri İşte yeni Sayıştay üyeleri
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması

22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz maç 7 gol, 3’ü iptal, bir de kırmızı kart
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
21:07
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 22:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: Tatar: Seçim Sonuçlarına Saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.