Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, saha çalışmalarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tavas Adayı Hüseyin İnamlık, saha çalışmalarını meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte yürütüyor. Vatandaşın taleplerini yerinde dinleyen Başkan İnamlık, yeni dönem projelerini de anlatıyor.
Tavas Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, seçim kampanyasını kararlılıkla sürdürüyor. Sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren, ev ve esnaf ziyaretlerine yoğun bir tempoyla devam eden Başkan İnamlık, Belediye Meclis Üyesi adayları ve ilçe teşkilatıyla birlikte vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve yeni projelerini paylaştı.
Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte sanayi esnaflarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflarla tokalaşıp bilgi paylaşımında bulunan Başkan İnamlık ziyaretleri sırasında, esnaflara bol ve hayırlı kazançlar diledi. Esnafların da samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duydukları görüldü.
"Birlikte başaracağız"
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve gece gündüz demeden çalışmaya devam eden Başkan İnamlık; "Esnaflarımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizin yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde gittiğimiz her yerde vatandaşların güler yüzü ile karşılaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, Tavas'ımızın değerine değer katıyor, daha da ileriye gitmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızla aramızda büyük bir sevgi bağı var. Cumhur İttifakı ve AK Parti Tavas ailesi olarak birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Kazanan Tavas, kazanan halkımız olacak" dedi. - DENİZLİ
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