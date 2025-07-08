Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Sağlık Ocağı Açılışına Davetsizlik Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Sağlık Ocağı Açılışına Davetsizlik Eleştirisi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Sağlık Ocağı Açılışına Davetsizlik Eleştirisi
08.07.2025 09:36  Güncelleme: 09:39
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Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölük Sağlık Ocağı açılışına davet edilmemesini eleştirerek, devletin olduğu her yerde var olduğunu belirtti. Tatık, siyasi ayrıştırma ve eşitsizlik eleştirisi yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölük Sağlık Ocağı açılışına davet edilmediğini belirterek, "Davet edilmesem de devletin olduğu her yerde varım" dedi.

Seçilmiş bir belediye başkanı olarak Kızılcabölük Sağlık Ocağı açılışına davet edilmemesini "Devletin olduğu her yerde ben varım. Davet edilmiyor olsam da" sözleriyle eleştiren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaptığı açıklamada; "Tavaslı gönlü güzel hemşerilerimin oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak; milletime, devletime, bayrağıma olan bağlılığımı her fırsatta ifade ettim, yine ediyorum. Ben Kadir Tatık olarak şunu açık yüreklilikle söylüyorum, beni okutan, büyüten, bu makama getiren devletimdir. Devletime hizmet etmekten asla geri durmadım, durmam. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki; dün Kızılcabölük Mahallemizdeki Sağlık Ocağı açılışına, Tavas'ın seçilmiş Belediye Başkanı olarak davet edilmedim. Devletin bir kurumu açılıyor, ancak yine devletin bir başka kurumu olan Belediye dışlanıyor. Bu yaklaşım, ne demokrasiye ne de kamu hizmetinin ruhuna yakışır. Biz Tavas'ta, oy versin vermesin tüm vatandaşlarımıza, ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkesin başkanı olma sorumluluğuyla çalışıyoruz. Siyaset elbette yapılır; ama devlet işi ciddiyet, saygı ve eşitlik ister. Devlet, milletin ortak çatısıdır; kimsenin özel mülkü değildir. Benim tarafım bellidir: Milletimin ve devletimin yanındayım. Bu yanlışa da milletimizin vicdanı gereken cevabı en doğru şekilde verecektir. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Sağlık Ocağı Açılışına Davetsizlik Eleştirisi - Son Dakika

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