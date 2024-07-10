Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: Tarımda, sanayide ve turizmde kalkınmış bir Tavas inşa etmek için ilerliyoruz

Politika

DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tarımda, sanayide ve turizmde kalkınmış bir Tavas inşa etmek için yolumuzda ilerliyoruz" dedi.

Göreve seçildiği günden itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Sizin desteğiniz ile misyonumuz olan Tavas markasını oluşturma yolunda, halkımızı baş tacımız görerek, siyaset gütmeden her vatandaşımıza eşit mesafede ilerliyoruz. Gönlümüz yolun sonunda tarımda, sanayide ve turizmde kalkınmış bir Tavas inşa etmektir. Hizmet noktasında hiç bir mazeretimiz yoktur. Vatandaşımızın bize verdiği sorumluluğun bilinciyle ifrat tefrit kurallarına riayet ederek hareket ettiğimizi bilmenizi arzuluyorum. Vatandaşımızla el ele vererek, tüm tasarruf tedbirleri ve engellemelere rağmen Tavas'ımıza yakışan tüm altyapı, üstyapı, tesis ve sosyal belediyecilik hizmetlerinde çığır açacağımızı bilmenizi istiyorum.

Henüz gidemediğim mahalleler, görüşemediğim STK temsilcileri var. Emin olun her biriniz ile görüşeceğiz ve gideceğiz. Ben dönemim boyunca ekseriyetle çocuklarımıza ve gençlerimize özen göstererek onlara iyi örnekler sunmaya çalışacağım. Yegane hedefim onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve Tavas'a sevdalı birer birey olabilmeleri.

Biz bu dönemi birleşme bütünleşme dönemi yapalım ve el ele Tavas'ta kardeşliği ve huzuru inşa edelim" şeklinde konuştu. - DENİZLİ