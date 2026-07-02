Tavas Belediyesine 22 tonluk yeni ekskavatör kazandırıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Araç Teslim Töreni'nde Tavas Belediyesi'ne kazandırılan 22 tonluk hidrolik paletli ekskavatörün altyapı, yol ve saha çalışmalarında önemli katkı sağlayacak.

Tavas Belediyesi araç filosunu yeni bir iş makinesiyle güçlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Araç Teslim Töreni'nde Tavas Belediyesi'ne 22 tonluk hidrolik paletli ekskavatör teslim edildi. Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedeflenen 22 tonluk hidrolik paletli ekskavatörün, ilçede yürütülen altyapı, yol, hafriyat ve çeşitli saha çalışmalarında kullanılacağı belirtildi. Yeni iş makinesi belediyenin hizmet kapasitesini artırarak çalışmaların daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sunacak.

Törene katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yeni iş makinesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemiz araç filosuna kazandırılan 22 ton hidrolik paletli ekskavatör Tavas'ımıza hayırlı olsun. Altyapı, yol ve saha çalışmalarımızda önemli katkı sağlayacak yeni iş makinemizle hemşehrilerimize daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu aracın ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tavasımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ