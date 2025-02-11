Tavas'ta Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Politika

Tavas'ta Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Başlıyor

Tavas\'ta Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Başlıyor

Tavas Belediyesi ve DESKİ'nin ortaklaşa düzenlediği altyapı ve üst yapı çalışmaları, Kızılca Mahallesi'nde asbestli boruların değiştirilmesi ve yağmur suyu hatlarının yapılması hedefleniyor.

11.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:17
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Tavas Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İşleri (DESKİ) Genel Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Tavas sokaklarında ve Kızılca Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılacak.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Egemen Emre Beşli bir araya gelerek Tavas'ta yapılacak alt yapı çalışmaları ile ilgili çalışma ve inceleme yaptılar. Kızılca Mahallesi su hattında hala asbestli boruların kullanılması ve yağan yağmurlarda yeterli yağmur suyu hattının olmaması dolayısıyla taşkınların oluşması nedeniyle alt yapı ve üst yapı çalışması yapılacak. Tavas İlçe merkezinde yapılması planlanan üst yapı çalışması öncesinde Karaoğlanoğlu Caddesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yağmur suyu hatlarının yapımı için de gerekli incelemeler yapıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yaptığı paylaşımda; "DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli'yi makamımızda ağırlayarak ilçemizde yapılacak altyapı çalışmalarını değerlendirdik. Ardından sahada incelemelerde bulunarak öncelikli bölgeleri yerinde gözlemledik. Tavas ilçe merkezimizde planlanan üstyapı ve yol çalışmaları öncesinde, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yağmur suyu hatlarının yapımı için gerekli incelemeleri tamamladık. Ayrıca Kızılca Mahallemizde, eskiyen asbestli boruların değiştirilmesi ve yağmur suyu hattı yapımı için yerinde tespitlerde bulunduk. İlçemizin altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas'ta Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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