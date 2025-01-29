Tavas ve Crosne Arasında Kardeş Kent Protokolü için İlk Adımlar Atıldı

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Paris'in güneyindeki Crosne Belediye Başkanı Michal Damiati'ye ziyarette bulundu. Tavas Belediyesi ve Crosne Belediyesi arasında kardeş kent protokolünün ilk adımlarının atıldığı ziyarette iki ilçe arasında ticari, teknolojik, kültürel ve sanatsal alanlarda bağları kuvvetlendirecek fikir alışverişinde bunuldu.

Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Fransa'nın Başkenti Paris'in Güneyinde yer alan Crosne Belediye Başkanı Michal Damiati arasında kardeş kent protokolü için ilk adımlar atıldı. Crosne Belediye Başkanı Michal Damiati'ye Fransa'da makamında ziyaret eden Başkan Tatık, iki şehir arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. İki kent arasında yapılacak olan protokol kapsamında halk dansları ekipleri ve öğrenciler için karşılıklı etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor. Bu tür etkinliklerin, her iki şehrin halkları arasında kültürel etkileşimi artırması ve dostluk ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomik alanda da ortak projeler geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılması planlanıyor.

Tavas'ın gelişimine katkı sağlamak ve yerel yönetimler arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmeği amaçladıklarını belirten yaptığı açıklamada Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık; "Paris'in güneyindeki Crosne Belediyesi ile Tavas Belediyemiz arasında kardeş kent protokolü için ilk adımları attık. Belediye Başkanı Sn. Michal Damiati ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, iki şehir arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Crosne Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Michal Damiati'ye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ