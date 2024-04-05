Tavşanlı Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Belediye başkanları mazbatalarını aldı.
31 Mart Yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Tavşanlı ve beldelerindeki başkanları, il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyeleri mazbatalarını aldılar.
Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin ve Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı Tavşanlı adliyesine gelerek Tavşanlı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yılmaz Kolak'ın elinden mazbatalarını aldı.
Mazbatalarını alarak resmen göreve başlayan belediye başkanları vakit geçmeden projelerine başlayacaklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlar, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı, mazbatasını aldı. Kalaycı, mazbatasını Karaman İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle aldı.
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