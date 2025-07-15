Tavşanlı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ve özellikle 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Anma programı, Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte başladı. Burada düzenlenen törene Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, ilçe protokolü üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Demokrasinin bekçileri olarak nitelendirilen şehitler, minnet ve rahmetle yad edilerek dualar edildi.

Şehitlikteki törenin ardından, 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit evinde ziyaret edildi. Ziyarette Ali Karayiğit, o gece yaşadıklarını ve kahramanlık dolu hatıralarını paylaştı.

Bu anlamlı programlar, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve demokrasiye olan bağlılığı bir kez daha vurgulamak amacıyla düzenlendi. - KÜTAHYA