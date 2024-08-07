Tayland'da İleri Hareket Partisi kapatıldı - Son Dakika
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Politika

Tayland'da İleri Hareket Partisi kapatıldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. Parti, kraliyete hakareti yasaklayan yasada değişiklik önererek anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

07.08.2024 17:07
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Tayland'da mahkeme, muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin (MFP) kraliyete hakareti yasaklayan yasada değişiklik önererek anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki İleri Hareket Partisine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, partinin "Lese Majeste (krala ihanet)" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesi yönünde kampanya yürüttüğü gerekçesiyle oybirliğiyle kapatılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, parti lideri Chaithawat Tulathon ve partinin eski lideri Pita Limjaroenrat dahil yönetici kadrosundaki isimlere 10 yıl siyasi faaliyet yasağı getirdi. Pita, bir politikacı olarak veda etmek zorunda kalmasına rağmen aktif bir vatandaş olarak çalışmalarına devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. İnsanların bugün hayal kırıklığına uğramış olabileceğini belirten Pita, bundan sonraki her seçimde hayal kırıklıklarını sandıkta dile getirmelerini istediğini ifade etti. Pita, başardıklarıyla gurur duyduğunu, hiçbir pişmanlık duymadığını vurgulayarak, "Evrende izimi bıraktım. Bayrağı gelecek nesil liderlere devrettiğimden emin olacağım" dedi.

İleri Hareket Partisinin parlamentoda 148 milletvekili bulunuyor. Kapatılan siyasi partinin milletvekilleri, 60 gün içinde yeni bir partiye geçmeleri halinde milletvekilliklerini koruyabiliyor. MFP'li milletvekillerinin bu hafta yeni bir parti kuracağı belirtiliyor.

Ne olmuştu

Seçim Komisyonu, bu yılın başında partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan seçimden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, monarşiyi eleştiriden koruyan, 15 yıla kadar hapis cezası öngören ve 112. madde olarak bilinen "Lese Majeste"yi değiştirmeye yönelik açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermişti.

İleri Hareket Partisi geçtiğimiz yıl en çok oyu almasına rağmen Pita Limjaroenrat'ın başbakanlığı, Senato'daki muhafazakarlar tarafından engellenmişti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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