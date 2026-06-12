Tayland Prensesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tayland Prensesi Hayatını Kaybetti

Tayland Prensesi Hayatını Kaybetti
12.06.2026 10:07
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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un kızı Prenses Bajrakitiyabha, 4 yıl süren komadan sonra vefat etti.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, yaklaşık 4 yıldır komada süren tedavisinin ardından 47 yaşında hayatını kaybetti.

Tayland Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2022'de geçirdiği rahatsızlığın ardından komaya giren Prenses Bajrakitiyabha Mahidol'un sağlık durumunun son haftalarda çoklu enfeksiyonlar nedeniyle ağırlaştığı ve prensesin tüm müdahalelere rağmen perşembe akşamı yaşamını yitirdiği bildirildi. Kral Maha Vajiralongkorn'un kızı Prenses Bajrakitiyabha için en üst düzey kraliyet cenaze töreni düzenlenmesini emrettiği öğrenildi. Prenses için cumartesi günü resmi cenaze töreni düzenleneceği, pazar gününden itibaren ise halkın taziyelerini sunmak üzere Büyük Saray'da kabul edileceği duyuruldu.

Sağlık durumu geçtiğimiz ay kötüleşmişti

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de köpekleriyle yapılan bir eğitim faaliyeti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, prensesin kalp rahatsızlığı ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle komada olduğu duyurulmuştu. Son olarak Mayıs ayında yayımlanan sağlık güncellemesinde durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

Diplomat ve savcı olarak görev yapmış, orduya katılmıştı

Kral Vajiralongkorn'un ilk evliliğinden 7 Aralık 1978'de dünyaya gelen Bajrakitiyabha, hukuk eğitimi almış, diplomat ve savcı olarak görev yapmıştı. Prenses, Tayland'ın Avusturya, Slovenya ve Slovakya Büyükelçisi olarak görev yaparken, kadın mahkumların hakları ve cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmişti. Prenses 2021 yılında ise orduya katılmıştı.

Kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülüyordu

Prensesin ölümü, Tayland monarşisinin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunda kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülen Bajrakitiyabha, uzun yıllar boyunca ülkenin gelecekteki yönetiminde önemli rol üstlenebilecek isimler arasında gösteriliyordu. Prenses, Kral Vajiralongkorn'un resmi unvanlara sahip ve anayasaya göre tahta geçme hakkına sahip üç çocuğundan biriydi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tayland Prensesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sema Sevinç Sema Sevinç:
    dört yıl boyunca hastanede yatırılıp tutulmuş tüm o masraflar vergisini ödemiş devlet vatandaşının cebinden çıktı tabii ki böyle şeyleri söylemek ayıp ama gerçekten bu maliyet nereden karşılandı merak ediyorum kim ödedi bu kadar parasını devlet mi yoksa özel kaynaklar mı 0 0 Yanıtla
  • Feyza Tasti Feyza Tasti:
    dört yıl boyunca hastane masrafları ne kadar olmuş acaba böyle uzun süreli tedaviler ülkenin bütçesini çok yıpratır bunu bir kenara bırakıp prensesinin çevre ve doğa için yaptığı çalışmalarını kötü bulmuş değilim bu tür projeler önemlidir 0 0 Yanıtla
  • Emine Demirci Emine Demirci:
    çok üzücü bir haber gerçekten dört yıl koma da kaldıktan sonra böyle bir sonu olması ailesine çok ağır gelmiş olmalı umarım kraliyet ailesi bu zor günleri iyi geçirir ve prensese saygıyla davranılır cenaze töreninde herkesin duygusu çok yüksek olacak sanırım 0 0 Yanıtla
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