Tayvan'dan Hizbullah Soruşturmasına Açıklama

Politika

Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu, Eylül ayında Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı patlatılması olayına yönelik başlatılan soruşturma neticesinde herhangi bir Tayvanlı ya da Tayvanlı firmanın patlamayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Lübnan'da Eylül ayında Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı patlatılmıştı. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda patlatılan çağrı cihazlarını üreten Tayvanlı Gold Apollo tarafından inceleme başlatılmıştı. Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu, yürütülen incelemeye dair açıklama yaptı. Herhangi bir Tayvanlı ya da Tayvanlı firmanın patlamayla ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmamızla, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması olaylarına hiçbir vatandaşın veya yerli şirketin karışmadığını doğruladık" dedi. "Bu davada suç işlendiğine dair somut bir kanıt bulunmadığı gibi, herhangi bir kişi de herhangi bir suç faaliyetine karışmamıştır" denilen açıklamayla davanın kapatıldığı aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, AR-924 model çağrı cihazlarının Tayvan'dan ihraç edildiğine dair bir kaydın bulunmadığını bildirdi. - TAİPEİ