Tayvan: "Çin ordusu adaya yönelik saldırı simülasyonları yapıyor" - Son Dakika
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Tayvan: "Çin ordusu adaya yönelik saldırı simülasyonları yapıyor"

06.08.2022 11:46
Tayvan: "Çin ordusu adaya yönelik saldırı simülasyonları yapıyor"

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in askeri tatbikatların 3. gününde "Tayvan'a yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in askeri tatbikatların 3. gününde "Tayvan'a yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 3. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Çin'in adaya yönelik saldırı simülasyonları yaptığı iddia edildi. Açıklamada, "Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikatlarda yer alan Çin uçakları ve donanma gemileri tespit edildi. Bazı uçak ve gemiler, adayı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir. Ordumuz uyarı yayınladı, muharebe hava devriyesi ve gemiler konuşlandırdı, duruma karşılık olarak kara tabanlı füze sistemlerini harekete geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası, yakındaki Lieyu Adası ve Beiding çevresindeki sularda Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

Çin'in tepki çeken tatbikatı

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. Tayvan, Çin'in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve "abluka" anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

25 yılın ardından ilk

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Salı günü Tayvan'a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. - TAİPEİ

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Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçti Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçti Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tayvan: 'Çin ordusu adaya yönelik saldırı simülasyonları yapıyor' - Son Dakika

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