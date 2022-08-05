Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 2. gününde - Son Dakika
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Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 2. gününde

05.08.2022 10:33
Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 2. gününde

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait gemi ve uçakların askeri tatbikatın ikinci gününde Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait gemi ve uçakların askeri tatbikatın ikinci gününde Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusunun Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat ikinci gününde devam ediyor. Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'ın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait çok sayıda gemi ve uçağının tatbikatın ikinci gününde Tayvan Boğazı'nda orta çizgiyi geçtiği bildirildi. Kara tabanlı füze sistemlerinin yerleştirildiği, durumu izlemek için boğaza uçak ve gemiler gönderildiği aktarıldı. Savaşa hazır olma durumunun arttıracağı, ancak savaş istenmediği kaydedildi. Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang ise yaptığı açıklamada, "(Biz) komşunun kapımızda gücünü göstermesini ve askeri tatbikatlarla dünyanın en işlek su yollarını keyfi olarak tehlikeye atmasını beklemiyorduk" ifadeleriyle Çin'in tatbikatlarına tepki gösterdi.

Orta çizgi, Tayvan Boğazı'nda Çin anakarası ile Tayvan arasındaki gayri resmi ayrım çizgisi olarak biliniyor.

Blinken'dan Çin'e tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kamboçya'da gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısında Çin'in Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etti. Blinken, Çin'in sadece Tayvan'ı değil, komşularını da korkutmaya çalıştığını söyleyerek, "ABD, durumu sakinleştirmeye çalışıyor, müttefiklerinin ve ortaklarının yanında olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çin, Avrupalı diplomatları bakanlığa çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hem G7 ülkelerinin hem de Avrupa Birliği'nin (AB) Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını eleştiren açıklamalarını protesto etmek için Pekin'deki Japon büyükelçisinin ve ülkedeki diğer Avrupalı diplomatların bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li'nin söz konusu açıklamaları "hatalı" olarak nitelendirdiği ve "Çin'in iç işlerine müdahaleye" itiraz ettiği ifade edildi. Çin'in tüm araçları kullanarak ve ne pahasına olursa olsun en güçlü kararlılıkla ülkenin bölünmesini önleyeceğini söyleyen Deng, "Pelosi'nin Tayvan ziyareti bariz bir siyasi manipülasyon ve Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bariz ve ciddi bir ihlalidir. ABD-Tayvan provokasyonuna yanıt olarak Çin'in karşı hamlesi doğaldır" ifadelerini kullandı.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

Çin'in tepki çeken tatbikatı

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından dün başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. Tayvan, Çin'in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve "abluka" anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor. - TAİPEİ

YORUMLAR (1)
  • Murat Tatar: Amerika'ya bak sen karıştırmadığı yer kalmadı her ayrılıkçıya pış pış cekip kaosa sürüklüyor, İngiltere de Amerika da dünya'da kaos çıkarma peşinde ama kendileri en büyük kaybı yaşayacak... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 2. gününde - Son Dakika

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