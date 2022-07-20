Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor - Son Dakika
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Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor

20.07.2022 00:57
Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesine kazandıracağı Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin yapımı hızla sürüyor.

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesine kazandıracağı Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin yapımı hızla sürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çalışmalarla ilgili incelemelerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından 2020 yılında Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırılan 2052 metrekare alan üzerine inşa edilen Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kaba inşaatın tamamlandığı projede ahşap kiremit örtülü çatı yapımında da son aşamaya gelindi. Bir yandan da ince işçiliklerin devam ettiği Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezinde son olarak çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Başkan Çetin Akın çalışmaların son durumunu inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Akın, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

"Güzel Turgutlu'muzda her şey, her gün daha güzel oluyor!"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Güzel Turgutlu'muzda her şey, her gün daha güzel oluyor! Kentimize kazandıracağımız Taziye Evi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizin devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Adım adım sona yaklaşan projemizi yakın zaman içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi hızla yükseliyor - Son Dakika

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