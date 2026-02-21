Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı - Son Dakika
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

21.02.2026 16:04
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı taziye mesajı, daire başkanının annesinin milletvekilinin kayınvalidesi olduğunu ortaya çıkardı. Büyük tartışma yaratan bu mesajın altına "Resmen aile şirketi kurmuşlar", "Taziye liyakati ortaya çıkarmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı taziye mesajı, ülkenin kanayan yaralarından biri olan belediyelerdeki eş-dost-akraba kayırmacılığını yeniden gündeme getirdi.

BİRİNİN ANNESİ, DİĞERİNİN KAYINVALİDESİ

Belediyenin yayımladığı mesajda; Daire Başkanı Şafak Baba Pala'nın annesi ve CHP Bursa Milletvekili Kayhan Pala'nın kayınvalidesi Püşapha Türkan Baba'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dilekleri iletildi. Ancak daire başkanının annesinin milletvekilinin kayınvalidesi olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

"RESMEN AİLE ŞİRKETİ KURMUŞLAR"

Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları belediyede akraba ilişkileri üzerinden eleştirilerde bulundu. Gönderinin altına, "Resmen aile şirketi kurmuşlar", "Taziye liyakati ortaya çıkarmış", "Milletvekili yakınına en az daire başkanlığı yakışır" ve "Bu nasıl bir belediye, akraba şirketi gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NEDEN ŞAŞIRIYORSUNUZKİ BÜTÜN CHP Lİ BELEDİYELERDE DURUM AYNI 57 26 Yanıtla
    5252sezgin 5252sezgin:
    diğer parti belediyelerinde farklı mı bilader 31 18
    eser demir eser demir:
    Damat bakan? 23 14
    Osman Ak Osman Ak:
    Bir Özlem hanımın aile boyu atamaları bakın 20 10
    Ali Levent Ali Levent :
    Eser Demir... Ekonomiyi düzeltecek başka biri mi vardı? Damadı bakan yaptık, hamdolsun düzeltti. 11 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ak partili hiçbir belediye başkanı CHP’li bir belediyeyi devraldığında kesinlikle Bu CHP’lidir diye hiçbir işçiyi işten atıp kendi yandaşını almamıştır Maalesef 2 2
    Vakkas Can Vakkas Can:
    Sen bir de AK PARTİ’ye bak bakayım millete getirebiliyor musun yemiyor değil mi 2 1
    eser demir eser demir:
    Selami troll Akp de aynı bir kere adam olupta AKP eleştirisen şaşarım 1 2
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    sadece Bursa da mı adam kayırmacılığı olmuş ?bazılarında hiç işe gitmeden ATM memurları var iyi araştırılsın ama hepsi arastırılsın incelensin... 36 1 Yanıtla
  • Uğur Aydın Uğur Aydın:
    daha düne kadar kendi damadını bakan yapan kimdi acaba 9 13 Yanıtla
  • ergin1977 ergin1977:
    Çok saçma bir haber 5 7 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Tabi konu CHP olunca saçma bir haber oluyor 4 8
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    tabi canım konu CHP olunca saçma bir haber oluyor hadi bu haberin Bir de ak partili bir belediye olarak Düşün bakayım bütün eko nun yorumları döşenirdiniz buraya 0 2
  • Osman Ak Osman Ak:
    Özlem hanımınkine neden birşey denmiyor hastaneye atanan yeğeni en son 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
