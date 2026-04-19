TBMM 106. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM 106. Yılını Kutluyor

TBMM 106. Yılını Kutluyor
19.04.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'nin 106. yılı ve 23 Nisan Bayramı için etkinlikler 20-24 Nisan'da düzenlenecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 20-24 Nisan'da Meclis'te düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara düzenlenen saldırılar nedeniyle genel görüşme yapılacak. Siyasi parti temsilcilerinin saldırılara ilişkin değerlendirmelerinin ardından grubu bulunan tüm siyasi partilerin uzlaşısı ile okul saldırılarının araştırılması için komisyon kurulacak. Ardından doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

TBMM'de bu hafta Meclis'in açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 20-24 Nisan'da etkinlikler gerçekleştirilecek. Meclis ön bahçesinde çocukların bilim, spor, kültür ve sanat etkinlikleri, 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği' kapsamında pazartesi günü başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen '23 Nisan TBMM Kupası' ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları'nın ödül törenleri yapılacak. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması Sergisi' ve 'Küçük Eller Büyük Dilekler Sergisi', TBMM Şeref Holü'nde ziyarete açılacak. Salı günü 'Çocuk Forumu' ile 'Küçük Eller Büyük Dilekler' projelerine katılan çocuklara sertifika verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü Meclis Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek. Perşembe günü ise TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek ilk resmi tören, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak. Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek. Genel Kurulda, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında '23 Nisan Özel Oturumu' yapılacak. Ayrıca Kurtulmuş tarafından Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda çarşamba günü başıboş sokak köpekleriyle ilgili çıkarılan, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM 106. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:30:46. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM 106. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.