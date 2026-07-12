TBMM 12. Yargı Paketi Görüşmelerine Başlıyor - Son Dakika
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TBMM 12. Yargı Paketi Görüşmelerine Başlıyor

12.07.2026 11:12
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TBMM Genel Kurulu, 12. Yargı Paketi'ni görüşmek üzere 14 Temmuz'da toplanıyor. Paket; Danıştay daire sayısı, bilirkişi düzenlemeleri ve IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi gibi maddeler içeriyor. Ayrıca 15 Temmuz anma törenleri ve komisyon gündemleri de yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Haftalık çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak.

İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak.

Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak.

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek, bu kapsamda çeşitli programlar yapılacak.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla milli iradenin sembolü TBMM çatısı altında 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hafızalarda tazelenecek.

Program, saat 12.30'da TBMM Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak. Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumunun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'nde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Komisyonların gündemleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Dış Politika, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM 12. Yargı Paketi Görüşmelerine Başlıyor - Son Dakika

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