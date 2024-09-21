TBMM Genel Kurulu, 2002 yılından bu yana toplam 2 bin 754 düzenlemeyi yasalaştırdı.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
AA muhabirinin cevaptan derlediği bilgilere göre, Meclis'te son 22 yılda toplam 2 bin 754 kanun teklifi kabul edildi.
AK Parti'nin iktidara geldiği 22. Yasama Dönemi'nde 914 kanun yapan TBMM, 23. Yasama Dönemi'nde 548, 24. Yasama Dönemi'nde 418, 26. Yasama Dönemi'nde 491, 27. Yasama Dönemi'nde ise 310 düzenlemeyi yasalaştırdı.
7 Haziran 2015 seçimleriyle oluşan ancak hükümet kurmaya yönelik görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle erken seçim kararı alınarak 1 Ekim 2015'te sona eren 25. Yasama Dönemi'nde herhangi bir kanun kabul edilmedi.
1 Ekim'de 3. Yasama Yılı açılışı yapılacak 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 73 kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Meclis'te yasama dönemlerine göre kabul edilen kanun sayıları şöyle:
|Yasama Dönemi
|Kanun sayısı
|22
|914
|23
|548
|24
|418
|25
|-
|26
|491
|27
|310
|28 (devam ediyor)
|73
|Toplam
|2.754
Son Dakika › Politika › TBMM 22 Yılda 2754 Kanun Yasalaştırdı - Son Dakika
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