TBMM, 23 Nisan Projesini ve Madencilik Eylemlerini Gündeme Aldı

22.04.2026 15:15
TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan etkinlikleri ile madencilik faaliyetleri üzerine açıklamalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayata geçirdikleri "Küçük Eller, Büyük Dilekler" projesini anlattı.

Projenin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un riyasetinde, Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde yürütüldüğünü aktaran Karamık, pilot olarak seçilen okullardaki 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin TBMM e-Dilekçe Portalı'ndan dilekçelerini yolladığını söyledi.

Öğrencilerden 3 bin dilekçe aldıklarını aktaran Karamık, "Başvurular bize açıkça şunu gösterdi, çocuklar olup biteni izlemekle yetinmiyor, düşünüyor, sorguluyor ve çözüm arıyor. Dilekçeleri okudukça şunu fark ediyorsunuz, çocuklar meseleyi yetişkinler gibi dolandırmıyor gayet net açıklıyorlar. Dijital dünyadan okul hayatına, spor ve sanattan arkadaşlık ilişkilerine kadar pek çok alanda geliştirilmesi gereken başlıkla, büyük bir açıklık ve bilinçle ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Dilekçelerde yer alan tespitlerin farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Karamık, projeyi sıradan bir etkinlik olarak görmediklerini, başvurulardan çıkan her başlığı ilgili kurumlarla paylaştıklarını kaydetti.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesindeki Sekü köyünde yapılması planlanan madencilik faaliyetlerinin durdurulması için bölge halkının eylem yaptığını söyledi.

Maden için doğanın tahrip edilmek istendiğini ileri süren Türkoğlu, "Doğanın tahribatı kadar asıl vahim olan, mahkeme kararlarının yok sayılmasıdır. Mahkeme, 'ÇED gerekli değildir kararını' iptal ediyor. İnsanlar orada sadece doğayı değil onurlarını, yaşam hakkını, toprağını, topyekun tabiatı savunuyorlar. Buradan çağrı yapıyoruz: Sekü köyündeki faaliyetler derhal durdurulmalı, mahkeme kararları eksiksiz uygulanmalıdır. Bölge halkının rızası alınmadan tek bir çivi bile çakılmamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

