TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması

23.04.2022 23:06
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." ifadesini kullandı.

HDP'li Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifinin, kanun teklifi şartlarını taşımadığı için Meclis Başkanlığınca iade edildiğini hatırlatan Tunç, "Milletimiz ilk seçimde HDP ve ortaklarına gereken cevabı verecek." mesajını verdi.

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti! Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!

Halkların Demokratik Partisi, Adalet Komisyonu, Ermeni, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 23:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement