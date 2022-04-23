TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

Tunç, "TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değil." ifadesini kullandı.

HDP'li Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifinin, kanun teklifi şartlarını taşımadığı için Meclis Başkanlığınca iade edildiğini hatırlatan Tunç, "Milletimiz ilk seçimde HDP ve ortaklarına gereken cevabı verecek." mesajını verdi.