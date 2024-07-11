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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Toplandı

TBMM Adalet Komisyonu, 9. Yargı paketi olarak bilinen teklifi görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, adalet sisteminin alt yapısını oluşturmanın önemine dikkat çekerek, reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Teklifte 20 kanunda değişiklik yapıldığı ve toplamda 39 madde olduğu ifade edildi.

11.07.2024 20:30
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TBMM Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı paketi olarak bilinen teklifi görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel, birinci önceliklerinin adalet değerini en üst seviyede tutacak hızlı etkin verimli erişilebilir adalet sisteminin alt yapısını oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Adaletin tesisini sağlayacak vatandaşın yargıya erişimini kolaylaştıracak, reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hızla değişen dünyada toplumların ihtiyaçları ve beklentileri de dönüşüm geçirir. Bu noktada adalet alanında yapılacak reformlar toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için elzemdir. Adaletin daha hızlı, erişilebilir kılınması için atılacak adımlar bireyin haklarının korunmasına ve toplumsal barışın sağlanması için gereklidir" ifadelerini kullandı.

Yüksel daha sonra teklifin 20 kanunda değişiklik yapıldığını söyleyerek, teklifin bir geçici toplam 39 madde olduğunu ifade etti.

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek, "İptale konu düzenlemeler Cumhuriyet tarihimizde yer alan, Cumhuriyetimizin erken dönemlerinde yer alan yürürlüğe girmiş yaklaşık 100 yılş yürürlükte kalmış bazı maddelerin yine son 22 yılda hayata geçirdiğimiz Anayasal reformlarla Anayasa mahkemesi değerlendirmesinden geçmiş ve Anayasa Mahkemesi iptal ile karşılaşmış. 100 yıl aynı düzenlemelerle gelen hukuk düzenimiz 2023 yılında iptal kararlarıyla Cumhuriyet döneminde yer alan bazı kanunların Anayasal denetimi çerçevesinde bu paket hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

CHP milletvekilleri Özkan'ın sözlerini anlamadıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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