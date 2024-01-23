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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Beyazıt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Beyazıt, oylamadaki fotoğrafların anlamlı olduğunu ve AA'nın hem habercilikte hem de fotoğraf noktasında dünyadaki sayılı kurumlar arasında olduğunu belirtti.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı
23.01.2024 - 12:42,
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Beyazıt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin Tunus'un güneyindeki Sfaks vilayetinin açıklarında Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan onlarca düzensiz göçmenin yakalandığı sırada çektiği "Umut ve korku" fotoğrafını seçen Beyazıt, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da yağış öncesi gökyüzünü aydınlatan şimşekleri Süleymaniye Camisi ile görüntülediği "İstanbul'da şimşekli gece" karesine oy verdi.

Yusuf Beyazıt, "Spor"da tercihini, Ömer Sercan Karkuş'un milli takım sporcusu Mete Gazoz'un Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda atış gerçekleştirdiği sırada çektiği "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına ilişkin "Kurtarıcı" karesini oylayan Beyazıt, "Gazze: Kanıt"da da Belal Khaled'in "Anneye bakış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu Ajansımızı tebrik ediyorum"

AA foto muhabirlerini kutlayan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt, "Anadolu Ajansımızı tebrik ediyorum. Hem habercilikte hem fotoğraf noktasında Anadolu Ajansı dünyadaki sayılı kurumlarımızdan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Oylamadaki fotoğrafların anlamlı olduğuna işaret eden Beyazıt, Gazze'de yaşanan soykırıma dair karelerden etkilendiğini dile getirdi.

Gazze'deki katliama dünyanın sessiz kaldığını, Batı'nın bunu desteklediğini ifade eden Beyazıt, İsrail aleyhine açılan davada AA'nın fotoğraflarının delil olarak sunulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Değişik kategorilerdeki fotoğrafların hepsi anlamlı ve güzel fotoğraflar. Duygularımızı, gönlümüzü, yüreğimizi ifade eden, insan olduğumuzu bize hatırlatan, Batı medeniyetinin yaptıkları katliamları, zulümleri anlatan fotoğraflar. Fotoğrafçılık ve sanat olarak son derece kaliteli kareler yer alıyor. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. O anları yakalamak, tehlikeli anlarda, tehlikeli yerlerde olmak kadar kıymetli hadise olmadığını ifade etmek istiyorum. İyi ki bu ajansımız, iyi ki burada çalışan kardeşlerimiz var."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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