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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

01.02.2022 19:59
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

TBMM Anayasa Komisyonu, Başkanvekili AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı için seçim yapıldı. Yapılan seçimde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na, Komisyon üyesi AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.


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Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi - Son Dakika
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