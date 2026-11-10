TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ağustos kanunu sonrası izleme komisyonu için görüş aldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Kurtulmuş'un Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'na ziyaretinde, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile Ankara Milletvekili Sadullah Ergin hazır bulundu.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'de yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya geldiklerini belirtti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 10 Ağustos'ta kabul edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasıyla Türkiye için yeni bir kapının açıldığını anlattı.

Kurtulmuş, "467 milletvekilinin oy vermesi, hemen hemen bütün siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla tam manasıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM'de bu Yasa kabul edilmiş oldu. Yasanın çıkmasında emeği geçen, komisyon çalışmalarına katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza, sürece başından beri destek veren siyasi partilerimizin genel başkanları ve grup yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Yasa gereği olarak ilgili adımların atılmaya başlandığına işaret eden Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor. İşin icrai kısmı bu Kurul'un üzerindedir." dedi.

Kanunun 7. maddesinin 5. fıkrası gereği TBMM'nin bütün bu süreci izleyeceğine dikkati çeken Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"En baştan beri ortaya koyduğumuz şey, bu sürecin bir üçüncü gözü yok. Üçüncü göz de birinci göz de milletin bizatihi kendisidir, milletin temsilcisi olan TBMM'dir. TBMM'de kurulacak izleme komisyonu vasıtasıyla bu süreç milletimiz adına takip edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili bugün siyasi partilerimizin görüşlerini almaya başladım. Daha önce CHP'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey ile görüştük. Şu anda da Yeni Yol Grubu'nun değerli yöneticisi arkadaşlarımızla konuştuk. Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız. En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır."

Detaylı açıklamayı görüşmeleri tamamladıktan sonra yapacaklarını belirten Kurtulmuş, bir soru üzerine, oluşturulacak komisyonun üye sayısı ve şeklinin görüşmelerin ardından netleştirileceğine işaret etti.