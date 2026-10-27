TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya Kepez'de hortumda ölen işçiler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hortumdan etkilenen tüm Antalyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."