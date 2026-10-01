TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin davasını TBMM olarak asla bırakmayacaklarını söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin davasını TBMM olarak asla bırakmayacaklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceklerini, asla bırakmayacaklarını ifade etti. Kurtulmuş, Filistin davasını takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız"
Kaynak: AA
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