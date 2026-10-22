TBMM Başkanı Kurtulmuş fon soruşturmasında hesap sorulmasını istedi

TBMM Başkanı Kurtulmuş fon soruşturmasında hesap sorulmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayan, milletin cebine elini sokan, arsızlık ve hırsızlık yapanlara sonuna kadar gidilmesini ve hesap sorulmasını istedi. Kurtulmuş, bu sözlerle soruşturmanın takip edilmesi çağrısında bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"
Kaynak: AA
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