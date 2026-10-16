TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail saldırganlığına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail saldırganlığına karşı uluslararası topluma çağrı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası toplumun hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamayacağını söyledi. Kurtulmuş, uluslararası toplumu hukuku korumak için adım atmaya çağırdı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( İsrail'in saldırganlığı) Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz"
Kaynak: AA
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