TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, anayasa konusundaki tartışmaların doğru bir zeminde yapılması gerektiğini vurgulayarak, partilerden anayasa tekliflerini alacaklarını ve parlamentoda doğru zeminde tartışılabilmesini temin etmek istediklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise parlamenter sisteme dönüş olursa bunu değerlendireceklerini ancak Türkiye'nin öncelikli sorunlarının da konuşulması gerektiğini ifade etti.

03.05.2024 00:34
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret etti

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Anayasa çalışmaları çerçevesinde Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret eden Kurtulmuş, bugün DEM Parti ve Saadet Partisi Meclis Grubu'nun ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşen Kurtulmuş, anayasa çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini aktararak, "Bu süreç fevkalade hassas, şeffaf yürütmemiz gereken bir süreç. Burada başından itibaren 'usul esasa mukaddemdir' diyerek önce Meclisteki partilerin

doğru bir usul, masa etrafında toplanıp, anayasa konusunu tartışabilecekleri zemini oluşturmak için gayret sarf etmekteyiz" dedi.

Kurtulmuş, anayasa konusundaki tartışmaların doğru bir zeminde yapılması gerektiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde partilerden beklentimiz, bunun yönteminin ne olacağına dair yazılı olarak tekliflerini alacağız. Mayıs sonu, haziran başı veya ortalarına kadar bu teklifleri olgunlaştırıp, partileri kendi anayasalarını hazırlamak veya kendi gruplarında bunları tartışarak yaz tatilinden sonra önümüzdeki dönem ekim ayından itibaren parlamentoda doğru zeminde tartışılabilmesini temin etmek mümkün olabilir" dedi.

Dervişoğlu ise parlamenter sisteme dönüş olursa kendilerinin bunu değerlendireceklerini belirterek, " Türkiye'nin öncelikli başka sorunları var. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları gölgede bırakmaması lazım, konuşulamaz hale getirmemesi lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Eğitimden kaynaklı problemler var, gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmiş durumdalar ve vize kuyruklarında kendilerine istikbal arıyorlar. Türkiye'nin kuzeyinde savaş var, doğu ve batısında savaş tehdidi var, güney sınırında güvenlik sorunları var. Bütün bunların konuşulması lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika

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