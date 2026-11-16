TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı'ndan kaçınmayı kabul edilemez buldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı'ndan kaçınmayı kabul edilemez bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerden hiçbir ülkenin kaçınmasını kabul edilemez buldu. Kurtulmuş, bu sözlerle söz konusu yükümlülüklerin tüm ülkeler için geçerli olduğu mesajını verdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez"
Kaynak: AA
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