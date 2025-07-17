TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini Meclis'teki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş, Savunma Bakanı ve TSK Komutanlarını Kabul Etti - Son Dakika
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