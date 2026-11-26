TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın Sidney kentindeki resmi temasları kapsamında Yeni Güney Galler Parlamentosunu ziyaret etti.

Yeni Güney Galler Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper tarafından parlamento binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Piper ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Piper tarafından Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verildi.

Piper, Kurtulmuş ve beraberindeki heyete, Yeni Güney Galler Parlamentosunun çalışmaları, yasama faaliyetleri ve parlamentonun işleyişine ilişkin bilgi verdi.

Ziyarette, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan da yer aldı.