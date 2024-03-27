TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hannover Başkonsolosluğu saldırısı açıklaması

Özhaseki: Deprem bölgesindeki evlerin teslimatı devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.