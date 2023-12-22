TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Irak\'ta şehit olan askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.