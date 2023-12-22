TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Irak\'ta şehit olan askerler için taziye mesajı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek•
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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