Kurtulmuş'tan Şehit Yeşil İçin Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'da görevi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kütahya'da görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.