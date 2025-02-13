TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Suriye'nin kuzeyinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay için taziye mesajı - Son Dakika
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