TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay için taziye mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Suriye'nin kuzeyinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.