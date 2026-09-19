TBMM Başkanı Kurtulmuş: "’Terörsüz Türkiye’ milli bir proje olarak dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "’Terörsüz Türkiye’ milli bir proje olarak dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacak"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "’Terörsüz Türkiye’ milli bir proje olarak dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacak"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu modelin adı Türkiye modelidir" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tamamıyla milli ve siyasetin işin içerisinde olduğu, devlet aklı ve millet vicdanının birleştiği bir birleşim kümesidir. Öyle olur ki bazen devletin aklı başka şekilde çalışır, milletin vicdanı başka şekilde çalışır. Milletin 'evet' dediği şeye devlet aklı başka taraftan, ters taraftan bakar" diye konuştu.

"Geçmişte de önemli yöneticiler girişimlerde bulundu"

Türkiye'nin geçmişte de terör sorununun çözümü konusunda çeşitli girişimlere sahne olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geçmişte de bu konuyla ilgilenen Türkiye'nin önemli yöneticileri oldu. Örneğin rahmetli Turgut Özal, Necmettin Erbakan bu meselenin halledilmesi ve terörün sona ermesi için nice girişimlerde bulundular. Aynı şekilde Demirel ve rahmetli Ecevit'in döneminde bile, çok kısa sürelerde de olsa bazı teşebbüslerde bulunuldu. Fakat o zaman bazı unsurlar bu işi istemediği için frene basıldı ve bu iş o zamanlar hallolmadı" dedi.

"Bu sefer devletin iradesi eş güdümlü şekilde ortaya çıktı"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "2013-2014 dönemini hatırlayın. Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde de meselenin çözümüne ramak kalmış ve toplumda da ciddi bir mutabakat ortaya çıkmışken, bazı çevrelerin bu işin olmaması için nasıl gayret sarf ettiğini dün gibi hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü sürecin ise geçmiş dönemlerden farklı olarak devletin bütün kurumları ve siyasi aktörlerin eş güdümüyle yürütüldüğünü belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu sefer devletin iradesi, Cumhurbaşkanından başlayarak siyasi partiler ve devletin bütün kurumlarına eş güdümlü şekilde sirayet ederek buraya kadar gelmiştir. Bunun arkasındaki en büyük güç ise milletin iradesidir" diye konuştu.

"Yasanın içerisinde milli bütünlüğe tehdit oluşturacak tek bir kelime yok"

"Terörsüz Türkiye" kapsamında oluşturulan yasaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şimdi bu yasa çıktı ve çok titiz bir şekilde hazırlandı. Ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ve ülkenin geleceğine en ufak bir tehdit taşıyan, bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, defalarca münazara ile ortaya bütün milletimizin hassasiyetlerini kabul edecek, şehit ve gazilerimizin ruhlarını incitmeyecek bir metin çıkarılmıştır. Komisyon raporunun ardından yasal çerçeve oluşturuldu. Komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde TBMM'de 467 milletvekilinin 'evet' oyuyla yasa kabul edildi. Böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Türkiye olarak biz diyoruz; İsrail, ham hayaller peşine koşmasın. Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bütün emperyalist ülkelerin kullandıkları en önemli araçlardan birisi de, diyorlar ya, vekil örgütler, vekalet savaşları. En önemli araçlarından bir tanesi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler, ülkeleri birbirine düşman hale getirdiler. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak istiyoruz. Terörsüz Türkiye projesi ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız. ve hiçbir salonda terör kelimesi gündeme gelmeyecek ve terör gündemden kalkacak."

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşPolitikaTürkiyeTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:24:14. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: "’Terörsüz Türkiye’ milli bir proje olarak dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement