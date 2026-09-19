TBMM Başkanı Kurtulmuş: "’Terörsüz Türkiye’ milli bir proje olarak dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu modelin adı Türkiye modelidir" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tamamıyla milli ve siyasetin işin içerisinde olduğu, devlet aklı ve millet vicdanının birleştiği bir birleşim kümesidir. Öyle olur ki bazen devletin aklı başka şekilde çalışır, milletin vicdanı başka şekilde çalışır. Milletin 'evet' dediği şeye devlet aklı başka taraftan, ters taraftan bakar" diye konuştu.

"Geçmişte de önemli yöneticiler girişimlerde bulundu"

Türkiye'nin geçmişte de terör sorununun çözümü konusunda çeşitli girişimlere sahne olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geçmişte de bu konuyla ilgilenen Türkiye'nin önemli yöneticileri oldu. Örneğin rahmetli Turgut Özal, Necmettin Erbakan bu meselenin halledilmesi ve terörün sona ermesi için nice girişimlerde bulundular. Aynı şekilde Demirel ve rahmetli Ecevit'in döneminde bile, çok kısa sürelerde de olsa bazı teşebbüslerde bulunuldu. Fakat o zaman bazı unsurlar bu işi istemediği için frene basıldı ve bu iş o zamanlar hallolmadı" dedi.

"Bu sefer devletin iradesi eş güdümlü şekilde ortaya çıktı"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "2013-2014 dönemini hatırlayın. Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde de meselenin çözümüne ramak kalmış ve toplumda da ciddi bir mutabakat ortaya çıkmışken, bazı çevrelerin bu işin olmaması için nasıl gayret sarf ettiğini dün gibi hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü sürecin ise geçmiş dönemlerden farklı olarak devletin bütün kurumları ve siyasi aktörlerin eş güdümüyle yürütüldüğünü belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu sefer devletin iradesi, Cumhurbaşkanından başlayarak siyasi partiler ve devletin bütün kurumlarına eş güdümlü şekilde sirayet ederek buraya kadar gelmiştir. Bunun arkasındaki en büyük güç ise milletin iradesidir" diye konuştu.

"Yasanın içerisinde milli bütünlüğe tehdit oluşturacak tek bir kelime yok"

"Terörsüz Türkiye" kapsamında oluşturulan yasaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şimdi bu yasa çıktı ve çok titiz bir şekilde hazırlandı. Ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ve ülkenin geleceğine en ufak bir tehdit taşıyan, bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, defalarca münazara ile ortaya bütün milletimizin hassasiyetlerini kabul edecek, şehit ve gazilerimizin ruhlarını incitmeyecek bir metin çıkarılmıştır. Komisyon raporunun ardından yasal çerçeve oluşturuldu. Komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde TBMM'de 467 milletvekilinin 'evet' oyuyla yasa kabul edildi. Böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Türkiye olarak biz diyoruz; İsrail, ham hayaller peşine koşmasın. Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bütün emperyalist ülkelerin kullandıkları en önemli araçlardan birisi de, diyorlar ya, vekil örgütler, vekalet savaşları. En önemli araçlarından bir tanesi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler, ülkeleri birbirine düşman hale getirdiler. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak istiyoruz. Terörsüz Türkiye projesi ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan sonra sonucu alacağız. ve hiçbir salonda terör kelimesi gündeme gelmeyecek ve terör gündemden kalkacak."