TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere karşı sağduyu çağrısı yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere karşı sağduyu çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız" dedi. Kurtulmuş, bu sözlerle sürece yönelik tahriklere karşı sağduyu çağrısı yaptı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız"
Kaynak: AA
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