TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları cevapladı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları cevapladı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı sivillerin eliyle yapabilecek gücü, kuvveti, kudreti vardır.

29.04.2025 15:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin yeni bir anayasayı sivillerin eliyle yapabilecek gücü, kuvveti, kudreti vardır. Dolayısıyla vakit tam bu vakittir. Bunu değerlendirmek lazım." dedi.

Kurtulmuş, Kırgızistan'a resmi ziyareti kapsamında TRT Haber yayınında değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Seyahatinin çok verimli olduğunu ve önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Kurtulmuş, ziyaretinin detayları hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hükümetler arasındaki bu ilişkilerin parlamentolar arasında da ileriye gitmesinde bu ziyaretin yararı olacağını söyledi.

"İyi bir siyasal ortamın gelişmesini ümit ediyorum"

Kurtulmuş, bir soru üzerine yeni anayasa ihtiyacının bir siyasi partinin, grubun ya da bir kişinin, çevrenin talebi olmadığını belirtti.

Türkiye'de günün ihtiyaçlarına cevap verecek; sivil, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, çağdaş bir anayasa ihtiyaç olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Öncelikli olarak bizim oluşturmaya çalıştığımız alan diyalog zeminidir. Siyaset birbirinden kopuk, fikirler ve görüşler birbirinden farklı olabilir. Herkesin başka öncelikleri olabilir. Bunları son derece saygıyla karşılarız ama siyaset, 'ben görüşmem' diyemez, dememelidir. Siyasetin vazifesi farklı fikirleri karşılıklı mutabakatla, rızayla görüşerek halletmek ve bir çözüme kavuşturmaktır. Zaten siyaset farklı fikirlerden, zor şartlar içerisinde ortak bir fikir ortaya çıkarabilme becerisidir. Ben bu çerçevede inşallah iyi bir siyasal ortamın gelişmesini ümit ediyorum."

"Halkımız Terörsüz Türkiye hedefini bozacak kimseye müsamaha göstermez"

Terörsüz Türkiye hedefinin anayasa gibi Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hayati bir meseledir. Bölgedeki gelişmeler ve Türkiye'ye 40 yıldır bedel ödeten, bugünkü değeriyle belki 2 trilyon doların üstünde büyük bir maliyete katlandığımız, binlerce, on binlerce şehit verdiğimiz, Türkiye'nin gelişmesi kalkınması önünde büyük bir engel olan terör belasını artık Türkiye'nin gündeminden kaldırmamız lazım." dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ortaya çıkan fevkalade olumlu bir tablo vardır. Bu olumlu tablodan istifade etmek gerekir. Bu tabloyu kimsenin zehirlememesi, bu sürece kimsenin çomak sokmamasını diliyoruz. İlk İmralı'dan yapılan açıklamayla birlikte şimdi ikinci adım gelmesi lazım. O da terör örgütünün bütün birleşenlerinin, 'artık biz terörden vazgeçtik, silahlarımızı bırakıyoruz' diyerek terör örgütünün kendisini feshettiğini dünyaya, dünya kamuoyuna iletmesi lazım, bu açıklamanın yapılması lazım. Ondan sonra da zaten süreç hızlı bir şekilde devam eder. Süreç planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah birileri bu sürece çomak sokmaya kalkmaz, birileri burayı zehirlemeye çalışmaz. Milletin milli bir meselesidir ve artık milletimizin çok büyük bir kısmı 'Terörsüz Türkiye'yi hem kavram olarak almış hem de artık uzunca bir süredir zaten Türkiye'de terör olaylarının olmadığı bir ortamı yaşamıştır. Dolayısıyla milletimiz artık bu kadar büyük esenliği, barışı, huzuru tesis ettikten sonra, bunun keyfine vardıktan sonra hele hele terörle bir zamanlar sürekli gündemde olan bölge halkımız Terörsüz Türkiye hedefini bozacak kimseye müsamaha göstermez, kimseyi affetmez. Burada da herkesin gerçekten elini taşın altına sokması, hangi sorumluluklar yerine getirilecekse bunu yerine getirmesi gerekir."

Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasının ardından atılacak adımlar konusunun da TBMM'nin gündemine geleceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları cevapladı Açıklaması - Son Dakika

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