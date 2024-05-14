TBMM Başkanı Kurtulmuş: Söz de karar da Meclis'indir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin milli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yeni bir anayasa için umutlu olduklarını belirtti. Kurtulmuş, Meclis'in söz ve karar yetkisinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşacağını dile getirdi.
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14.05.2024 15:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Söz de karar da Meclis'indir - Son Dakika
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