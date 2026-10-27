TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti. Kabul, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamayla duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Hasan'ı kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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