Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Anayasa mesaisi devam ediyor

ANKARA - TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Anayasa mesaisi devam ediyor.

Kurtulmuş, HÜDA-PAR, Yeniden Refah ve Demokratik Sol Parti liderleriyle görüştü. Kurtulmuş ilk olarak HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıolu ile görüştü. Yapıcıoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "1982 yılından beri Türkiye darbe Anayasası ile yönetilmektedir. Bu Anayasada üzerinde 21 kez değişiklik yapıldı. Türkiye'nin ihtiyacı 22. kez değişiklik yapmak değil, tamamen yeni Anayasa yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Parlamentonun Anayasa yapma yetkisi konusunda Yapıcıoğlu, "Bu konu kamuoyunun önünde tartışılmalıdır. Herkes tartışması, eteğindeki taşları dökmelidir. Darbecilerin seçtikleri kişilerin oluşturmuş olduğu Danışma Meclisi'nin tamamen yeni bir Anayasa yapabileceğini kabul edip, halkın yüzde 95'inin iradesinin yansıdığı bir Parlamentonun böyle bir Anayasa yapma yetkisinin olmadığını kimler söylüyor? Bize göre bu Meclisin Anayasa yapma yetkisi vardır. Herkesin öncelikleri, kırmızı çizgileri farklı olabilir. Ama kimse bunları peşinen masaya koyup, müzakere surecini baltalamasın" şeklinde konuştu.

Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına ilişkin soruya Yapıcıoğlu, "Hiç kimse siyasi fikirlerinden dolayı soruşturulmasın, hiç bir siyasi seçilmiş olmanın istediği gibi davranma ya da kanunların dışına çıkma hakkını kendinde görmesin. Herhangi bir kişi suç işledi diye görevden alınırsa atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru değil" diye konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Görüşmenin ardından Aksakal şunları kaydetti:

"Mevcut Anayasa 12 Eylül darbecileri tarafından hazırlanmış ve bu süreçte neredeyse tamamı üzerinde değişiklik yapılmış bir Anayasadır. Bu Anayasayı yapanlar sivil döneme geçtikleri süreçte yargılanarak rütbeleri dahi sökülmüş, kişilerin yazdığı Anayasa haline geldi. Böyle bir Anayasa'nın kötü ruhunu arındırmamız gerekir. Elbette Demokratik Sol Parti olarak önemsediğimiz Anayasamızın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif dahi edilmeyeceği hususunu güvence altına alan ve dördüncü maddesinin kendisinin de bir güvenceye kavuşturulması gerektiğini düşüncesini Meclis Başkanıyla paylaştık."

Aksakal, gensoru ve güvenoyu geri getirilmesine ilişkin dosyayı Meclis Başkanı'na ilettiklerini kaydetti.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına dair Aksakal, "Hakkari'deki kayyum meselesi olması gereken olaylardan bir tanesidir. Terörle ilişkisi olan, terörle iltisakı olan ve devletin, halkın imkanlarını kullandırmaya gayret edenler dahil görevde bir an bile tutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş en son Erbakan ile görüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni Anayasa ile ilgili Kurtulmuş ile görüştüklerini belirterek, "Yeniden Refah partisi olarak son dönemde bu gündem doğrultusunda bir Anayasa taslağı çalışmamız var. Bunun çalışmaları hemen hemen son noktaya geldi. Bizde sayın Meclis Başkanı'na Anayasa taslağımızı Yeniden Refah Partisi olarak hazırlamış olduğumuz Anayasa taslağımızı kendilerine ileteceğimizi ilettik. Anayasa'nın bütün milletin Anayasa'sı olması gerektiğini ve her kesimin fikrinin, görüşünün alınarak mümkün olan en yüksek düzeyde mutabakatla bu Anayasa'nın yapılmasının faydalı olacağını ifade ettiler" diye konuştu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin soruya Erbakan, "Van konusunda da parti olarak görüşlerimizi ifade etmiştik. Siyasi İşler Başkanımız bugün Hakkari ile ilgili görüşlerimizi çerçeve olarak ortaya koydu. Böyle bir durum olması halinde bu şahsın adaylığının gerçekleşmemesi gerekir. Burada kendisine aday olma izni verilmemesi, konunun bu noktaya gelmemesi gerekir. Bu yapılmadan veya adaylığına mani görülmeden sonradan seçilip, milletin desteğini aldıktan sonra bu gibi hareketlerin yapılması toplumsal barışa da zarar veriyor, iktidarın kendisine de zarar veriyor. O nedenle bu iş yapılacaksa, baştan gerekli tedbirin alınıp bu durumda olan kimselerin adaylığının gerçekleşmemesi daha doğru bir yoldur" şeklinde konuştu.