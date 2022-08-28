TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu

28.08.2022 13:34
TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve özellikle Laçın şehrinin geri alınması konusu ele alındı.

Şentop, Laçın şehrinin geri alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gafarova'ya tebriklerini iletti.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu - Son Dakika
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