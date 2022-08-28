TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

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