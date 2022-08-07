TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Son olarak, İsrailli Milletvekil Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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