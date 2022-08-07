TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama

07.08.2022 19:25
TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Son olarak, İsrailli Milletvekil Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez" ifadelerini kullandı.


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Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz' Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz' Türkiye, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı Türkiye, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'e kınama - Son Dakika
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